اهتمامات الصحف اللبنانية الاثنين

اهتمت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم بالتوتر الذي يسود الساحة السياسية في ظل غياب أي مؤشر على إمكانية اتفاق الفرقاء المعنيين على صيغة حكومية جديدة تحظى بقبول كل الأطراف في ظل استمرار الاحتجاجات الشعبية التي تعم المدن اللبنانية للمطالبة بتشكيل حكومة جديدة ومحاكمة الفاسدين.

وتحدثت عن مقتل 9 مدنيين أمس جراء ضربات شنتها قاتلات حربية روسية على مناطق في محافظة إدلب شمال غرب سوريا.

وأخبرت عن إستعادة المتظاهرين العراقيين السيطرة أمس على ثالث جسر يؤدي إلى المنطقة الخضراء ليتحكموا بمزيد من الأراضي في أكبر تظاهرات مناهضة للحكومة منذ عقود.

ولفتت الانتباه إلى مقتل 9 أشخاص وإصابة 122 آخرين جراء المواجهات التي اندلعت بين الشرطة البوليفية والمحتجين المعارضين لإعادة انتخاب الرئيس البوليفي السابق إيفو موراليس لولاية رابعة.

وتطرقت إلى إدانة البيت الأبيض أمس استخدام إيران القوة الفتاكة ضد المتظاهرين خلال التظاهرات التي شهدتها المدن الإيرانية احتجاجا على قرار الحكومة بزيادة أسعار الوقود والتي أدت إلى مقتل شخصين واعتقال العشرات وفرض قيود على استخدام الانترنت.