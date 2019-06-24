اهتمامات الصحف الليبية الاثنين



ركزت الصحف الليبية الصادرة اليوم على جهود حكومة الوفاق الحثيثة لإغاثة منطقة غات المنكوبة جراء السيول والفيضانات، موضحة عودة الكهرباء والاتصالات وتواصل الجسر الجوي والبرى من كافة مناطق ليبيا لنجدة أكثر من 4 آلاف متشرد ونازح جراء الكارثة الطبيعية.

وأشارت إلى تأكيد وزير الخارجية الليبي محمد سياله أن بلاده ستشارك في قمة ضفتي البحر الأبيض المتوسط المنعقدة في مدينة مرسيليا الفرنسية لمناقشة أوجه التعاون بين ضفتي المتوسط على مستوى وزراء الخارجية.

وبينت لقاء وكيل وزارة الداخلية لشؤون الهجرة غير الشرعية بحكومة الوفاق محمد الشيباني، مع الملحق الخاص بالهجرة غير الشرعية في السفارة السويسرية، وتمت مناقشة التعاون المشترك بين ليبيا وسويسرا في ملف الهجرة غير الشرعية.

ونوهت إلى لقاء وزير المواصلات في حكومة الوفاق ميلاد معتوق مع السفير الإيطالي لدى ليبيا جوزيبي بوتشينو في طرابلس، وناقش الجانبان المشاريع المشتركة بين إيطاليا وليبيا، وخاصة مشروع الطريق الساحلي الدولي، كما جرى بحث تداعيات الحرب على العاصمة طرابلس وسبل تعزيز التعاون المشترك.

وعرجت صحف ليبيا على لقاء المبعوث الأممي لدى ليبيا غسان سلامة مع وفد مشايخ القبائل بالمنطقة الشرقية، وتم بحث تداعيات الأوضاع العسكرية على النسيج الليبي ، فيما طالب مجموعة من مشايخ المنطقة الشرقية، الأمم المتحدة بضرورة العمل على تحقيق توزيع عادل للثروات الليبية وبحث سلامه أهمية جهود البعثة ووكالات الأمم المتحدة في تنمية المنطقة الشرقية.