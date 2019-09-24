اهتمامات الصحف المغربية الثلاثاء

أولت الصحف المغربية الصادرة اليوم اهتمامها بمشاركة المغرب في أعمال "قمة العمل المناخي 2019"، التي افتتحت أعمالها بمقر منظمة الأمم المتحدة في نيويورك، مبرزةً دعوة العاهل المغربي الملك محمد السادس في رسالة موجهة إلى المشاركين في القمة، لإيلاء القارة الإفريقية الأولوية في العمل الدولي من أجل البيئة.

وتناولت الصحف التطورات السياسية في الجزائر، لافتةً الانتباه إلى أن المحكمة العسكرية بمدينة البليدة، قد شهدت أمس انطلاق محاكمة عدد من أقوى رموز النظام السابق بتهم تتعلق بالتآمر على سلطتي الجيش والدولة، فيما وصفت بأنها المحاكمة الأهم في تاريخ البلاد.

وتحدثت عن التوتر المستمر في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشيرةً إلى أن قوات جيش الاحتلال اعتقلت 51 فلسطينيًا بالضفة الغربية والقدس المحتلة. كما توقفت الصحف عند الأحداث التي تشهدها مصر.