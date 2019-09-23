أبرز وأهم إهتمامات الصحف الجزائرية الصادرة الإثنين

اهتمت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم بمحاكمة مسؤولين كبار في النظام السياسي السابق ومسؤولين أمنيين وأحزاب، من طرف المحكمة العسكرية، بتهمة التآمر على سلطة الجيش والدولة.

وواصلت رصد التنافس على رئاسة تونس، لافتةً النظر إلى تفاؤل المرشح نبيل القروي بالفوز على منافسه قيس سعيد رغم أنه قابع في السجن.

وتابعت الوضع في ليبيا، بالإشارة إلى استمرار الاشتباكات بين قوات الجيش الليبي وقوات حكومة الوفاق في أطراف العاصمة طرابلس.

وتناولت انطلاق أعمال الجمعية العامة السنوية ال74 لمنظمة الأمم المتحدة بنيويورك بقمة عالمية حول التغيرات المناخية تحت رئاسة الأمين العام انطونيو غوتيريش.