اهتمامات الصحف اللبنانية الاثنين



اهتمت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم بالأجواء المتوترة التي سادت الساحة السياسية إثر الحرب الكلامية التي اندلعت بين قوى سياسية على خلفية ملفات عالقة في حين استمرت الاتصالات بين المعنيين للدفع باتجاه تسريع المناقشات الجارية لاقرار مشروع الموازنة.

وتحدثت عن مقتل خمسة مدنيين على الأقل إثر غارات شنتها مقاتلات تابعة للنظام السوري في محافظة إدلب الواقعة شمال غرب سوريا.

وأخبرت صحف الإثنين عن إعلان مكتب رئيس الوزراء الأثيوبي أبي أحمد أمس أن رئيس أركان الجيش ورئيس ولاية أمهرة الشمالية امباتشو مكونن قتلا عندما نفذ جنرال محاولة انقلاب للاستيلاء على السلطة في الولاية.

وأشارت إلى فوز مرشح المعارضة التركية أكرم علي اوغلو في إعادة الانتخابات البلدية التي جرت في اسطنبول أمس على منافسه مرشح حزب العدالة والتنمية الحاكم علي يلدريم.

وتطرقت صحف لبنان إلى تحذير مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض جون بولتون طهران أمس من إساءة تفسير قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بالغاء الضربة الانتقامية على إيران في اللحظة الأخيرة على أنه ضعف.