اهتمامات الصحف الجزائرية الثلاثاء

اهتمت الصحف الجزائرية اليوم بدء محاكمة رموز النظام السياسي السابق أمس وسط تعزيزات امنية مشددة، بالمحكمة العسكرية عن تهم التآمر على الدولة والجيش.

وأبرزت زيارة التفتيش التي يقوم بها اليوم نائب وزير الدفاع قائد أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح إلى الناحية العسكرية الثالثة بمحافظة بشار، جنوب غرب البلاد، متوقعةً إلقاء كلمة حول الوضع العام للبلاد وسبل إنجاح الانتخابات الرئاسية في ديسمبر القادم.

وتابعت صحف الجزائر رفض المحكمة الإدارية في تونس الطعون المقدمة بنتائج الدور الأول من الانتخابات الرئاسية، وثبتت المتنافسين في الدور الثاني قيس سعيد ونبيل القروي.

وتناولت تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، مخبرةً عن طرح فصائل فلسطينية مبادرة لاستئناف جهود تحقيق المصالحة الوطنية وتشكيل حكومة وحدة وطنية تنهي حالة الانقسام داخل الصف الفلسطيني.