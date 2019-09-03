أبرز وأهم إهتمامات الصحف التونسية الصادرة الثلاثاء

ركزت الصحف التونسية الصادرة اليوم، على احتدام التنافس بين المترشحين للانتخابات الرئاسية المقبلة التونسية مع اقتراب موعدها المقرر في الـ 15 من شهر سبتمبر الحالي، وتناقلت بدء المترشحين التحدث عن برامجهم الانتخابية بعد إعطاء انطلاق إشارة انطلاق الحملات الانتخابية يوم أمس.

وألقت صحف الثلاثاء الضوء على تأكيد المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا غسان سلامة خلال لقائه أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط على أهمية دور الجامعة في إيجاد حل سياسي في ليبيا، وتناولت الأنباء عن شروع مائتي أسير فلسطيني بالسجون الإسرائيلية في إضراب مفتوح عن الطعام احتجاجًا على أجهزة التشويش المسرطنة وسوء الأوضاع المعيشية للأسيرات.

ونقلت تصريحات لزعيم حزب العمال البريطاني المعارض جيريمي كوربين، قال فيها: إن حزبه سيفعل كل شيء ممكن لمنع خروج بلاده من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق بعد عودة البرلمان للعمل اليوم الثلاثاء، كما تحدثت صحف تونس عن مقتل ستة أشخاص في النرويج إثر تحطم مروحية بالقرب من مدينة التا شمال البلاد.