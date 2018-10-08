أهم وأبرز اهتمامات الصحف الفلسطينية الصادرة الاثنين

أبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم قرار اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية دعوة المجلس المركزي للانعقاد في 26 من الشهر الجاري، وتجديد رفضها أن تكون الإدارة الأمريكية شريكا أو وسيطا في عملية السلام، والتشديد على استمرارها برعاية أسر الشهداء، والأسرى، والجرحى.

وأشارت الصحف إلى إدانة وزارة الخارجية الفلسطينية الاتهامات التي وجهها وزير الحرب الإسرائيلي افغدور ليبرمان، لعدد من الحكومات الأوروبية، متهما أياها بالتدخل الفظ بشؤون إسرائيل السيادية، وذلك على خلفية المواقف والتحذيرات التي أطلقتها تلك الدول بخصوص التداعيات الخطيرة لإخلاء وهدم قرية الخان الأحمر.

وسلطت الضوء على مقتل مستوطنين وإصابة خطيرة في عملية إطلاق نار داخل المجمع الاستيطاني "بركان" ومداهمات واسعة بحثا عن المنفذ وأخذ قياسات منزل عائلته.

وتحدثت صحف فلسطين عن استنكار الأونروا، قتل الجيش الإسرائيلي لطفلين من طلاب مدارسها يوم الجمعة على حدود غزة، ما رفع عدد الطلاب إلى 13 منذ 30 مارس الماضي في سياق المسيرات الحدودية.