اهتمامات الصحف اللبنانية الجمعة

اهتمت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم بالاتصالات الجارية على أكثر من صعيد لتذليل العقبات التي تحول دون الإعلان عن التشكلية الحكومية الجديدة في حين تواصلت الاحتجاجات في معظم المدن اللبنانية رفضا للسياسية التي تنتهجها المصارف.

وأخبرت عن إدانة وزارة الخارجية المصرية في بيان أمس موافقة البرلمان التركي على مشروع قانون يسمح بإرسال قوات الى ليبيا محذرة من أن التدخل التركي يهدد الأمن القومي العربي بصفة عامة والمصري بصفة خاصة.

ولفتت الانتباه إلى إعلان رئيس الحكومة التونسية المكلف حبيب الجملي أمس تشكلية حكومته التي تضم مستقلين إثر فشل المشاورات مع الأحزاب السياسية التي انطلقت من شهر.

وتحدثت عن مقتل 26 على الأقل من عناصر قوات الأمن الأفغانية جراء سلسلة هجمات جديدة نفذتها حركة طالبان شمال البلاد الليلة الماضية.

وتطرقت الى إعلان الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون في تصريح له أمس أن بلاده أنهت الوقف الاختياري للتجارب النووية وتجارب الأسلحة البالستية العابرة للقارات.

وأوردت الصحف توقع وزير الدفاع الأميركي مايك اسبر في تصريح له أمس أن تشن الفصائل الموالية لإيران في العراق هجمات جديدة على القوات الأميركية محذرًا من أنهم سيندمون عليها وذلك بعد هجوم على السفارة الأميركية في بغداد.