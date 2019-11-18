اهتمامات الصحف الفلسطينية الاثنين

أبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم، أقوال وزارة الخارجية الفلسطينية إن وتيرة التحريض العنصري الذي يمارسه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وأركان حكومته ضد الفلسطينيين داخل أراضي عام 1948 عامة.

وتحدثت عما اعتبرته وزارة الإعلام الفلسطينية، الاعتداء الوحشي على مسيرة التضامن مع الزميل معاذ عمارنة، في بيت لحم، إمعانًا في استهداف حراس الحقيقة، وعملاً يستوجب توفير الحماية للإعلاميين.

وأولت اهتمامًا تأكيدات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، أن تغييب القانون الدولي عن العلاقات الدولية يفضي للإرهاب والتطرف والخراب والفساد.

وأوردت أقوال منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، إن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا شهدت تقدماً ملحوظاً في حقوق الطفل، رغم النزاعات وعدم المساواة والفقر.

ونشرت خبر ترحيب الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالتصويت بأغلبية ساحقة بلغت 170 صوتاً على تمديد اللجنة الخاصة بالسياسة وإنهاء الاستعمار (اللجنة الرابعة) للجمعية العامة للأمم المتحدة مهام ولاية وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) لغاية عام 2023.

ورصدت اعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي، أربعة فلسطينيين على الأقل من الضفة، بينهم طفلان، رافق ذلك اعتداءات على المواطنين الفلسطينيين.

ولفتت النظر إلى انطلاق، حملة الانتخابات الرئاسية المقررة في الجزائر يوم 12 ديسمبر المقبل، وسط مخاوف من إقبال ضعيف للناخبين على التجمعات الانتخابية للمرشحين الخمسة لهذا الاستحقاق.