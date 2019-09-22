اهتمامات الصحف الفلسطينية الأحد

أبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم تشيع أبناء الشعب الفلسطيني في بلدة العيزرية بالقدس المحتلة، جثمان الشهيد الطفل نسيم أبو رومي إلى مثواه الأخير في مقبرة البلدة.

وأوردت صحف اليوم إعلان وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية الأستاذ عادل الجبير، بأنّ الرياض ستراقب مدى جدية المليشيات الحوثية في تطبيق مبادرة السلام التي طرحوها.

وسلطت الصحف الضوء على تأكيدات المندوب الكويتي الدائم لدى الأمم المتحدة السفير منصور العتيبي أن استمرار التقاعس الدولي، شجع إسرائيل بشكل واضح على الإمعان في تعنتها وتحديها لإرادة المجتمع الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

وتناولت صحف الصباح تقرير الاستيطان الأسبوعي الذي يعده المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان التابع لمنظمة التحرير، تطوراً جديداً يعكس استخدام سلطات الاحتلال الإسرائيلي ومعها أذرع الجهاز القضائي في الجيش وما تسمى الإدارة المدنية في إسرائيل، مختلف الحيل وأساليب الاحتيال للسيطرة على اراضي المواطنين الفلسطينيين والأملاك العامة في دولة فلسطين تحت الاحتلال.

وتابعت صحف فلسطين دعوات جماعات "الهيكل" المزعوم لاقتحام المسجد الأقصى وسلسلة من البرامج التهويدية تستبق الأعياد اليهودية.

وأولت صحف هذا النهار اهتماما باعتبار الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن مجلس الأمن الدولي لا يستطيع وقف الانتهاكات التي تقوم بها إسرائيل.