اهتمامات الصحف الباكستانية الأحد

أبرزت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم توجه رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان إلى نيويورك لحضور أعمال الدورة 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة، وعزمه على إبراز القضية الكشميرية في كلمته بالجمعية.

واهتمت برفض باكستان بيان وزارة الخارجية الأفغانية بشأن عدم اعتراف أفغانستان بالحدود الدولية بين البلدين، وتأكيدها بأن خط "دوراند" يعد حدود دولية بين البلدين باعتراف دولي.

وأخبرت عن رفض باكستان الدخول في أي حوار مع الهند قبل رفع الأخيرة حظر التجوال من إقليم كشمير.

وتطرقت إلى قلق السلطات الباكستانية من سرعة انتشار حمى الضنك في شكل وبائي في أنحاء مختلفة من البلاد.

وأخبرت عن مساعي باكستان لسرعة تنفيذ المشاريع الملحقة بمشروع الممر الاقتصادي الباكستاني الصيني.

وأشارت إلى بدء تعافي الاقتصاد الباكستاني من التراجع مع تحسن احتياطي العملة الأجنبية وارتفاع مؤشرات الأسهم.

أفغانياً تطرقت إلى مقتل 11 مسلحاً من عناصر حركة طالبان بعملية نفذتها قوات الأمن الأفغانية في إقليم لوجار.