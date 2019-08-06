أبرز وأهم إهتمامات الصحف الجزائرية الصادرة الثلاثاء

أبرزت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم اجتماع الرئيس الجزائري عبد القادر بن صالح أمس مع رئيس الوزراء نور الدين بدوي والذي تمحور حول الوضع العام في البلاد عشية بدء أولى جولات المشاورات بين هيئة الحوار الوطني ورموز الحراك الشعبي المطالب بالتغيير.

وتحدثت عن الاعتداء الارهابي الذي وقع بالقرب من معهد الأوروام بالقاهرة مخلفا وفاة وإصابة العشرات، لافتة إلى تعهد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي باجتثاث جذور الارهاب من مصر.

ورصدت صحف الثلاثاء الترحيب الواسع بتوقيع الإعلان الدستوري بالسودان، وإعلان الوسيط الأفريقي محمد الحسن ولد لبات انتهاء مهمته ،مؤكدا أن الاتفاق على الإعلان الدستوري لا رجعة فيه، وفي متفرقات أخرى، تحدثت عن رفض ألمانيا الانضمام إلى المهمة البحرية الأمنية الدولية بقيادة أمريكية في الخليج لحماية الملاحة البحرية.