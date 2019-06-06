اهتمامات الصحف الباكستانية الخميس

أبرزت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم، نفى الإدارة الإعلامية للجيش الباكستاني صحة تقرير نشرته هيئة الإذاعة البريطانية " بي بي سي" يتهم الجيش بانتهاك حقوق الإنسان خلال عمليات مكافحة الإرهاب في منطقة القبائل المحاذية للحدود مع أفغانستان.

واهتمت بقرار رئيس الوزراء عمران خان، فرض نظام صارم لجني الضرائب من جميع شرائح المجتمع لمعالجة الأزمة الاقتصادية التي تواجهها الحكومة الباكستانية.

وأشارت صحف الأربعاء إلى ترحيب الحكومة الباكستانية باستئناف شركة الخطوط الجوية البريطانية رحلاتها إلى باكستان بعد توقف استمر عشر سنوات بسبب مخاوف أمنية.

وأخبرت عن احتفال باكستان اليوم بأول أيام عيد الفطر المبارك وسط إجراءات أمنية مشددة للحد من وقوع أي أعمال إرهابية.

وتطرقت إلى عزم الرئيس الأفغاني أشرف غني، القيام بزيارة رسمية إلى باكستان نهاية الشهر الجاري لبحث العلاقات الثنائية وعملية السلام الأفغانية.

وأشارت في الشأن الإقليمي إلى مقتل شخصين جراء تفجير أمام باب مسجد عقب صلاة العيد الفطر في ولاية باغلان شمال أفغانستان.

وتناقلت صحف باكستان أنباء تخطي درجات الحرارة الـ 50 درجة مئوية للمرة الثانية خلال ثلاثة أيام في شمال الهند.