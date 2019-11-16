اهتمامات الصحف العراقية السبت

ركزت الصحف العراقية الصادرة اليوم اهتمامها على تطورات المواجهات التي شهدتها ساحة الخلاني القريبة من ساحة التحريربوسط بغداد امس الجمعة بين المتظاهرين المحتجين من جهة وبين القوات الامنية من جهة ثانية, والتي اسفرت عن سقوط 3 قتلى و25 جريحا.

وتناولت إجراءات الحكومة في تلبية مطالب المتظاهرين ومن بينها قرب المباشرة بإعداد مشروع قانون "من أين لك هذا؟" وإجراء تعديلات على عقود جولات التراخيص النفطية بما يوفر فرص عمل جديدة للعاطلين عن العمل.

في شأن محلي اخر تناولت صحف السبت دعوة وزارة الاتصالات العراقية للشركات المزودة لخدمة الانترنت في العراق لوضع آلية لتعويض المواطنين جراء انقطاع الخدمة خلال الفترات السابقة.