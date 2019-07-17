اهتمامات الصحف الفلسطينية الأربعاء

أبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم ،تأكيدات وزير الإعلام السعودي تركي بن عبدالله الشبانة، خلال كلمته في أعمال المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب في دورته الحادية عشرة أهمية دور الإعلام العربي في نقل ما يجري بفلسطين، دعا لضرورة منح الخبر الفلسطيني المساحة اللازمة حتى يطلع العالم على عدالة المطالب الفلسطينية.

وسلطت الصحف الضوء على تحميل وزارة الخارجية الفلسطينية، الحكومة الاسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو وأذرعها الأمنية بما فيها مصلحة إدارة السجون المسؤولية الكاملة والمباشرة عن استشهاد الأسير نصار طقاطقة ، أثناء خضوعه للتحقيق من قبل قوات الاحتلال.

وأوردت صحف اليوم خبر لقاء رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية أمس الثلاثاء، في قصر السلام في العاصمة العراقية بغداد، رئيس الجمهورية العراقية صالح برهم، حيث تم استعراض آخر التطورات والمستجدات السياسية.

وتحدثت صحف فلسطين عن تأكيدات مؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين في الدول العربية المضيفة، في ختام أعمال دورته 102 بمقر الجامعة العربية بالقاهرةبرئاسة عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، رئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي، أن قضية اللاجئين الفلسطينيين هي جوهر القضية الفلسطينية وحلها يعتبر أساسا لتحقيق السلام العادل والشامل.

وتابعت اقتحام العشرات من عصابات المستوطنين اليهود بينهم عناصر مخابرات وموظفين حكوميين المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة بحراسات مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.