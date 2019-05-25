اهتمامات الصحف الليبية السبت

ركزت الصحف الليبية الصادرة اليوم، على إدانة المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، القصف الذي استهدف مقر مجلس النواب بالعاصمة طرابلس،معتبرا أن الجريمة التي ارتكبتها القوات المعتدية

تعد انتهاكا جديدا وجسيما للقانون الدولي الإنساني الذي يحرم استهداف المدنيين والأحياء والمنشآت المدنية، محملا الجيش المسؤولية الكاملة محليا ودوليا عن هذه الجريمة.

وأشارت الصحف إلى دعوة رئيس الوزراء الأسبق علي زيدان، إلى وقف الحرب الجارية في العاصمة طرابلس، مبديًا رفضه أي عمل يؤدي إلى أن يحكم أي شخص لا يختاره الليبيون أو يفرض رأيًا على الليبيين، موضحا الحرب لن تحقق شيئًا بل ستكون مذبحة يدفع ثمنها الشباب بين قتلى وجرحى سيعانون بعد انتهاء الحرب لسنوات طويلة.

ونقلت الصحف تحذير وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي، من إن الأزمة الليبية بدأت تتحول إلى حرب أهلية»، متأسفا لغياب حكومة مركزية قادرة على الإمساك بزمام الأمور، معتبرا أن الأزمة في ليبيا «بدأت تتحوّل إلى حرب أهلية» منبها إلى أن الوضع هناك «يؤثّر مباشرة على الوضع في تونس.

وبينت الصحف تحذير مجموعة إدارة الأزمات الدولية من مغبة الصراع الليبي–الليبي على الجبهة المصرفية والمالية بموازاة حرب العاصمة طرابلس التي دخلت أسبوعها السادس، مؤكداً أن الأزمة تهدد بتفاقم القتال المستعر في طرابلس وإشعال حرب موارد طويلة وتعميق الفجوة بين الشرق والغرب في البلاد، التي ربما تنتهي بتقسيم بلاد .

وعرجت الصحف على دعوة القائم بالأعمال في سفارة الولايات المتحدة لدى ليبيا، السفير بيتر وليام بودي بمناسبة إنتهاء أعماله، جميع الأطراف الليبية إلى وقف القتال في طرابلس وما حولها والعودة إلى حوار شامل يشارك فيه كافة شرائح المجتمع الليبي من الغرب والشرق والجنوب،محذرًا من أن «القتال المستمر في طرابلس يدمّر البنية التحتية المدنية الأساسية.