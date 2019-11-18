اهتمامات الصحف التونسية الاثنين

ألقت الصحف التونسية الصادرة اليوم الضوء على تصريحات لرئيس الحكومة التونسية المكلف الحبيب الجملي قال فيها إنه سيقدم مقترحا أوليا للتقليص في عدد الحقائب الوزارية وتجميعها في أقطاب متجانسة ، لافتا إلى أن تشكيل الحكومة وتحديد برنامج واضح لها لن يتجاوز مدته شهرا .

وتناقلت رفض وزارة العدل في حكومة الوفاق الوطني الليبية تسليم سيف الإسلام القذافي نجل الرئيس الليبي السابق إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاكمته خارج ليبيا ، مؤكدة أن ذلك من اختصاص القضاء الليبي.

وتعرضت صحف الإثنين في ما يتعلق بالأوضاع في الجزائر إلى فحوى البيان الصادر عن وزارة دفاعها تزامنا مع بدء الانتخابات الرئاسية، والذي شددت فيه على ضرورة توفير الشروط الملائمة لتمكين الشعب الجزائري من المشاركة الفعالة في الاستحقاق الرئاسي المقبل بكل حرية وشفافية.

وكتبت عن تصاعد وتيرة الاحتجاجات في العاصمة العراقية بغداد وباقي محافظات جنوب البلاد وذلك بعد إقدام المتظاهرون على تنظيم إضراب عام في خطوة تصعيدية منذ بداية الاحتجاجات وإغلاق الطرق الرئيسية ومنع الموظفين من التوجه لمراكز عملهم .

وتطرقت صحف تونس إلى مستجدات الأوضاع في لبنان في ضوء ما وصفته باحتدام الأزمة وتعمقها عقب انسحاب وزير المالية اللبناني السابق من سباق الترشح لرئاسة الوزراء ، وهو ما يقلل من فرص تشكيل حكومة ستتولى تنفيذ إصلاحات عاجلة في البلاد.