اهتمامات الصحف الباكستانية الخميس

أبرزت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم تأكيد باكستان بأن مبادرة الطريق والحزام الواحد الصينية ومشروع الممر الاقتصادي الباكستاني الصيني تخدم الأمن والاستقرار الإقليمي وتصب في مصلحة جميع دول المنطقة.

وتناقلت ترحيب الأوساط العامة في باكستان بإعلان أحزاب المعارضة إنهاء الاحتجاج ضد حكومة رئيس الوزراء عمران خان.

واهتمت بتصريحات رئيس المحكمة الدستورية العليا القاضي آصف سعيد الذي أكد عمل المؤسسة القضائية في باكستان بنزاهة واستقلالية تامة دون الانحياز لأي طرف في القضايا السياسية.

وتطرقت إلى منع هيئة الطيران المدني الباكستانية طائرة عسكرية أمريكية من دخول المجال الجوي الباكستاني.

وتناقلت في الشأن الإقليمي أنباء مقتل 14 شخصًا بغارات نفذتها القوات الإسرائيلية على سوريا، واستمرار الاحتجاجات في إيران ضد رفع الحكومة أسعار البنزين.