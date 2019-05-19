اهتمامات الصحف الليبية الأحد

ركزت الصحف الليبية الصادرة اليوم على الهجوم الإرهابي الذي تعرضت له بوابة محطة الزويتينة التابعة للجيش الليبي بالقرب من حقل زلة النفطي بمنطقة الجفرة من قبل تنظيم داعش الإرهابى ، محذرة من مغبة إستغلال التنظيم الإرهابي الفراغ الأمني والاقتتال بين الأطراف.

وأشارت الصحف إلى إدانة المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الهجوم الإرهابي الذي استهدف اليوم بوابة شركة الزويتينة بالقرب من حقل زلة، مضيفا في بيان له أن هذا الهجوم يعد جريمة جديدة ضمن سلسلة الهجمات الإرهابية التي تعرضت لها مناطق مختلفة في ليبيا، كان آخرها في سبها وغدوة والفقهاء، ومناطق أخرى.

وتطرقت إلى إدانه رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، الهجوم الذي استهدف بوابة شركة الزويتينة قرب بلدة زلة،مطالبًا الأجهزة الأمنية والعسكرية بملاحقة الجناة وتقديمهم للعدالة، لتنال جزاءها جراء ما اقترفته أيديهم الآثمة من جرائم.

وواصلت الصحف اهتمامها بالأوضاع العسكرية في البلاد ، موضحة عودة الاقتتال بين الجيش وقوات حكومة الوفاق بالأسلحة الثقلية في محاور عين زارة ووادى الربيع ، مع استمرار القصف بالطائرات من كلا الطرفين.

وعرجت الصحف على تصريحات وزير الخارجية التونسي، خميس الجهيناوي، وإعرابه عن أسفه لعدم وجود رد فعل سريع ومباشر لدعوات وقف الاقتتال في ليبيا والعودة إلى طاولة الحل السياسي، موضحا أن تونس أجرت اتصالات مع مختلف الأطراف منذ اليوم الأول للعملية العسكرية في طرابلس، وتواصل مساعيها مع كافة الأطراف الدولية لوقف العمليات العسكرية، والعودة إلى المسار السياسي.