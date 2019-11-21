اهتمامات الصحف المصرية الخميس

أبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم مباحثات القمة التي عقدت بين الرئيس عبدالفتاح السيسي مع المستشارة الألمانية إنجيلا ميركل على هامش أعمال قمة مجموعة العشرين مع أفريقيا في برلين وتناولت سبل تعزيز العلاقات والاستثمارات المشتركة بين البلدين، واستعراض تطورات القضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وسلطت الضوء على "مؤتمر أفريقيا 2019 " الذي تنطلق فعالياته غدًا في القاهرة تحت عنوان "استثمر في أفريقيا" بمشاركة عدد من رؤساء دول وحكومات الدول الأفريقية و 2000 شخص من ممثلي شركاء مصر في التنمية ورجال الأعمال الدوليين بهدف تحفيز الاستثمار في القارة الأفريقية.

وأشارت إلى رفض مجلس الأمن الدولي بالإجماع قرار الولايات المتحدة كون المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة شرعية.

وتحدثت صحف القاهرة عن تواصل الاحتجاجات وقطع الطرق في عدد من المدن والمناطق شمال لبنان للمطالبة بتشكيل حكومة إنقاذ والعمل على معالجة الأوضاع الاقتصادية السيئة.