اهتمامات الصحف العراقية الخميس

أبرزت الصحف العراقية الصادرة اليوم التعديلات الوزارية المرتقبة على حكومة عادل عبدالمهدي التي من المتوقع أن تشمل ثمان وزارات مهمة, منوهةً بنية الحكومة فتح الباب أمام المستقلين والشباب لتبوء مناصب مهمة في الدولة.

ودعت الصحف إلى اختيار المرشحين للمناصب العليا في البلاد بعيدًا عن المحاصصة التي كانت السمة البارزة في المرحلة الماضية.

وتحدثت عن تصويت البرلمان على قانون التقاعد الموحد وردود الفعل المختلفة إزاءه, وتناولت اللقاء الذي تم بين رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي وبين رؤوساء العشائر في محافظات وسط وجنوب العراق الذي تناول تطورات الأوضاع في البلاد, مبرزةً تأكيد رئيس الحكومة أن التظاهرات التي يشهدها العراق حاليًا كشفت عوامل الخلل في النظام السياسي بالعراق.

وتطرقت صحف الخميس إلى موقف البرلمان من موضوع إعادة الرواتب المزدوجة التي يتقاضاها بعض المسؤولين العراقيين فضلًا عن عدم المساس بمستحقات "رفحاء" التي طالبت الحكومة بإلغائها, منوهةً بموقف الرأي العام من ذلك.

وكتبت عن تطورات التظاهرات الاحتجاجية الواسعة التي يشهدها العراق منذ شهر تقريبًا, مبرزةً عمليات الكر والفر بين المتظاهرين والقوات الأمنية على مقتربات جسر الأحرار بوسط بغداد منذ أيام.