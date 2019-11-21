اهتمامات الصحف المغربية الخميس

سلطت الصحف المغربية الصادرة اليوم الضوء على أعمال قمة "ميثاق مع أفريقيا" التي افتتحت أمس في برلين برئاسة المستشارة الألمانية انغيلا ميركل.

وتناقلت الصحف إعلان وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة خلال القمة أن أفريقيا وتنميتها يشكلان "أولوية" في السياسة الخارجية للمملكة المغربية، مبرزًا أن المغرب يعد ثاني أكبر مستثمر أفريقي في القارة والأول في منطقة غرب أفريقيا.

وتطرقت إلى الانتقادات الدولية المتواصلة لتطوير إيران لبرنامجها للصواريخ الباليستية، مما يهدد أمن المنطقة.

وواصلت الصحف اهتمامها بالأوضاع في لبنان في ظل تواصل الاحتجاجات وقطع الطرق في عدد من المدن والمناطق شمال البلاد للمطالبة بتشكيل حكومة إنقاذ والعمل على معالجة الأوضاع الاقتصادية السيئة.

وتابعىت الصحف الأوضاع المتوترة في العراق، مع استمرار المظاهرات الشعبية المنددة بتردي الأوضاع الاقتصادية والمطالبة برحيل الطبقة السياسية الحالية.

دوليًا، تحدثت الصحف عن التوتر الجديد بين بكين وواشنطن بعد تبني مجلس الشيوخ الأمريكي نصًا يدعم حقوق الإنسان والديمقراطية في هونغ كونغ.