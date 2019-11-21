اهتمامات الصحف الجزائرية الخميس

أبرزت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم تأكيد الجزائر رفضها القاطع للمواقف الداعية لاعتبار المستوطنات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية غير مخالفة للقانون الدولي، مشددةً على أنه انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي.

ونقلت دعوة نائب وزير الدفاع قائد الأركان العامة للجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح في خطاب له لليوم الثاني على التوالي للحفاظ على استقرار البلاد، مطمئنًا من أن الانتخابات الرئاسية القادمة ستفرز رئيسًا يتولى قيادة سفينة الجزائر نحو بر الأمان.

ورصدت صحف الخميس الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، مشيرةً إلى الإعلان عن عقد اجتماع طارئ لجامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية لبحث موقف الولايات المتحدة الأمريكية الذي يضفي الشرعية على الاستيطان الإسرائيلي.

وتناقلت اشتداد اللهجة بين الولايات المتحدة وفرنسا على خلفية تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الداعية لإعادة النظر في آلية القرارات داخل الناتو، مقدرًا بأنه دخل مرحلة الموت السريري بعد إعلان الرئيس الأمريكي التوقف عن تخصيص أموال للدفاع عن الدول الأوروبية.