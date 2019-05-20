اهتمامات الصحف الجزائرية الاثنين

ركزت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم على المسيرات الطلابية الحاشدة في الجزائر العاصمة وعدة مدن أخرى، بمناسبة اليوم الوطني للطالب، مطالبين بتغيير النظام وإبعاد رموز النظام القديم والإسراع بمحاكمة الفاسدين منهم.

وتناولت إشراف نائب وزير الدفاع رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح على مناورات بالذخيرة الحية في منطقة ورقلة العسكرية جنوبي البلاد.

وأشارت إلى شروع رئيس الوزراء في دولة النيجر بريجي رافيني بداية من اليوم في زيارة رسمية إلى الجزائر لبحث التعاون الثنائي والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وتطرقت الصحف إلى الوضع في ليبيا، مشيرة إلى استمرار الاشتباكات المسلحة بين الجيش الليبي وقوات حكومة الوفاق في محيط العاصمة طرابلس.

وفي متفرقات أخرى، أنبأت عن اصابة 17 شخصا، بينهم 7 سائحين من جمهورية جنوب أفريقيا، في تفجير عبوة ناسفة قريبا من المتحف المصري الكبير، غربي القاهرة.