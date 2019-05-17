اهتمامات الصحف السودانية الجمعة

اهتمت الصحف السودانية الصادرة اليوم ،بنشر الشرطة السودانية أمس قوات ميدانية في الطرق والكباري بالعاصمة الخرطوم.

وأشارت الصحف إلى تقديم الناطق الرسمي باسم المجلس العسكري الانتقالي فى السودان، الفريق ركن شمس الدين كباشي أمس، تنويراً لسفراء الدول الآسيوية والعربية والأفريقية

المعتمدين لدى الخرطوم، والبعثات الدبلوماسية العربية عن التطورات السياسية والأمنية بالبلاد.

ولفتت صحف الصباح الانتباه إلى تنفيذ مقاتلات التحالف العربي في اليمن أمس، غارات جوية على مواقع ومعسكرات تابعة لميليشيات الحوثي المدعومة من إيران في صنعاء ومحافظة عمران الشمالية.

ونقلت عن الأمم المتحدة، أمس ، قولها إن عشرة مدنيين على الأقل قتلوا وأصيب 30 آخرون في هجوم صاروخي على مخيم النيرب للاجئين الفلسطينيين قرب مدينة حلب السورية.