اهتمامات الصحف اللبنانية الجمعة

سلطت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم، الضوء على العقبات التي تعترض الحكومة اللبنانية بشأن إقرار موازنة الدولة للعام الحالي مبرزة الإنعكاسات السلبية لمراوحة هذا الملف مكانه على الوضع الاقتصادي المتأزم في البلاد .

ورصدت تطورات العملية العسكرية التي تنفذها قوات نظام الأسد على ريفي حماة وإدلب شمال سوريا .

وأشارت صحف الجمعة إلى استمرار التظاهرات الشعبية في السودان احتجاجا على الفترة الانتقالية وتسليم السلطة في البلاد .

وتطرقت إلى المحادثات التي أجراها العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على هامش زيارته إلى باريس كان محورها التطورات الاقليمية والتعاون بين البلدين في مكافحة التطرف والإرهاب.

وتناقلت صحف لبنان، إعلان وزارة الدفاع المصرية، أنه تم تنفيذ عمليات نوعية أسفرت عن القضاء على 47 فرداً مسلحاً عثر بحوزتهم على عتاد مختلفة وعبوات ناسفة معدة للتفجير بشمال ووسط سيناء .