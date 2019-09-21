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اهتمامات الصحف السودانية السبت

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العرب اليوم - اهتمامات الصحف السودانية السبت

الصحف السودانية
الخرطوم- العرب اليوم

ركزت الصحف السودانية الصادرة اليوم، على إعلان وزارة الخارجية الأوغندية عن زيارة رسمية مرتقبة للرئيس يوري موسيفيني إلى الخرطوم، تسبقها زيارة إلى دولة جنوب السودان.
وقالت الصحف إن تحالف دعم الشرعية في اليمن أمس، بدأ تنفيذ عملية عسكرية نوعية شمال محافظة الحديدة لتدمير أهداف عسكرية مشروعة تهز الأمن الإقليمي والدولي.
وعرجت على إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلية، أمس، قنابل الغاز والصوت باتجاه عشرات الفلسطينيين المحتجين على إقامة بؤرة استيطانية جديدة في بادية القدس، فيما أعلنت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان عن بدء اعتصام مفتوح.
وسلطت الضوء على إعلان السلطة الوطنية لتنظيم الانتخابات فى الجزائر أن 11 مرشحاً محتملاً سحبوا استمارات جمع التوقيعات اللازمة للترشح للرئاسة.
ولفتت الانتباه الى حض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس ، الدول الأوروبية على استعادة مواطنيها الذين انضموا إلى صفوف تنظيم – داعش- الإرهابي، والمحتجزين حالياً في
معسكرات اعتقال للقوات التي يقودها الأكراد في الجزء الشمالي الشرقي من سوريا.

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اهتمامات الصحف السودانية السبت اهتمامات الصحف السودانية السبت



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