اهتمامات الصحف الفلسطينية الثلاثاء

أبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم تصريحات رئيس دولة فلسطين محمود عباس خلال افتتاحه أعمال المنتدى الوطني الرابع أن الإدارة الأمريكية تحاول فرض "شرعيات وقوانين خاصة" فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية.

وتناولت صحف الصباح تأكيدات دعوة الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، جميع الدول إلى الاستمرار في دعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، وذلك في التصويت الذي سيجري بالأمم المتحدة في نوفمبر المقبل لتجديد تفويضها.

وسلطت الصحف الضوء على مطالبة المندوب المراقب لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور الأسرة الدولية بتحمل المسؤولية واتخاذ الإجراءات اللازمة لردع السُلطة القائمة بالاحتلال عن ممارساتها غير القانونية وغير الإنسانية بحق أبناء الشعب الفلسطيني، عقب استشهاد الفتيين خالد الرباعي ، وعلي الأشقر في غزة يوم الجمعة، وبعد أن قضى الأسير بسام السايح في سجون الاحتلال، بسبب الإهمال الطبي لحالته الصحية.

وتحدثت عن مصادقة مجلس الوزراء الجزائري خلال اجتماعه أمس على مشروع قانون السّلطة العليا لتنظيم ومراقبة الانتخابات التي طالب بها الشّعب منذ بداية الحراك في الـ22 من فبراير الماضي.