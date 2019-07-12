اهتمامات الصحف اللبنانية الجمعة

ركزت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم، على إعلان لجنة المال والموازنة في البرلمان اللبناني الانتهاء من دراسة مشروع موازنة عام 2019 م، بعد شهر على دراسته تفصيليّاً، على وقع احتجاجات داخلية من العاملين في القطاع العام رفضا للمساس برواتبهم.

ورصدت حصيلة قتلى وجرحى انفجار سيارتين مفخختين في مدينتي عفرين والقامشلي السوريتين.

وأشارت إلى إعلان منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، تشكيل أول فريق تحقيق لديه سلطة لتحديد الجهة المنفذة للهجمات الكيميائية في سوريا، في تسعة هجمات وقعت خلال الحرب السورية .

وأوردت نبأ موافقة مجلس النواب المصري على تمديد حال الطوارئ لمدة 3 أشهر، في كامل أراضي البلاد .

وتناقلت صحف لبنان، تأكيد الاتحاد الأوروبي أنه سيتخذ عقوبات إضافية ضد تركيا، في حال استمرت في عمليات التنقيب الغير مشروع عن الغاز والنفط قبالة سواحل قبرص في البحر الأبيض المتوسط.