اهتمامات الصحف اللبنانية السبت

اهتمت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم بنتائج الزيارة التي قام بها رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري إلى فرنسا واللقاءات التي عقدها مع كبار المسؤولين الفرنسيين وعلى رأسهم الرئيس ايمانويل ماكرون بهدف الدفع باتجاه تنفيذ مقرارات مؤتمر سيدر لدعم الإقتصاد اللبناني.

وأخبرت عن إصابة 39 فلسطينيا بجروح مختلفة أمس جراء اعتداءات جيش الإحتلال الإسرائيلي على مسيرات العودة الاسبوعية شرق قطاع غزة.

وأشارت صحف السبت إلى إعلان السلطات العراقية مقتل 12 شخصا وإصابة 5 آخرين بجروح جراء تفجير عبوة ناسفة داخل حافلة للركاب في محافظة كربلاء وسط العراق.

ولفتت إلى إعلان القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا "افريكوم" مقتل 8 أعضاء في تنظيم داعش الإرهابي بضربة جوية أميركية بالقرب من بلدة مرزوق الصحراوية جنوب غرب ليبيا.

وتحدثت عن إعلان السلطات الأفغانية أمس أن نحو 40 شخصا لقوا مصرعهم وأصيب عشرات آخرون جراء تفجير سيارة مفخخة أمام مستشفى في مدينة قلات بجنوب أفغانستان.

وتطرقت صحف لبنان إلى إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تصريح له أمس فرض عقوبات اقتصادية جديدة ضد البنك المركزي الإيراني والصندوق السيادي لطهران بداعي تمويل الإرهاب واصفا العقوبات بأنها الأقسى على الإطلاق ضد دولة ما.