اهتمامات الصحف السودانية الثلاثاء

ركزت الصحف السودانية الصادرة اليوم على لقاء رئيس مجلس السيادة في السودان الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان في الخرطوم أمس وزير الخارجية المصري سامح شكري الذي أكد أن المباحثات تناولت مجمل العلاقات الثنائية وضرورة تفعيل آليات العمل المشترك كافة واللجان الفنية بين البلدين.

وسلطت الضوء على افتتاح رئيس دولة جنوب السودان سلفاكير ميارديت الجلسة الافتتاحية للمفاوضات المباشرة بين الحكومة السودانية والحركات المسلحة بدارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق بعاصمة جنوب السودان.

ونشرت إعلان جهاز مكافحة الإرهاب العراقي عن مقتل 15 عنصرًا من تنظيم داعش الإرهابي واعتقال تسعة آخرين في عملية أمنية نفذت بالتنسيق مع التحالف الدولي بمنطقتي مطيبيجة وصحراء صلاح الدين.

وأبرزت تأكيد مدير أمن عدن اللواء الركن شلال علي شائع أن ترسيخ الاستقرار وحفظ السكينة العامة والمنشآت الخدمية من الأولويات التي يجري العمل عليها في ظل الظروف الاستثنائية الراهنة.

وأشارت إلى مصادقة مجلس الوزراء الجزائري خلال اجتماعه على مشروع قانون السُلطة العليا لتنظيم ومراقبة الانتخابات.

وأولت اهتمامًا بتصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقف المفاوضات مع حركة طالبان الأفغانية.