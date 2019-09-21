اهتمامات الصحف المصرية السبت

أبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم مشاركة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في أعمال الدورة الرابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة التي تبدأ أعمالها يوم الثلاثاء المقبل بمدينة نيويورك الأمريكية.

وعرجت صحف السبت على الوضع في الأراضي اليمنية، مبرزة العملية العسكرية النوعية التي نفذتها قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن شمال محافظة الحديدة لتدمير أهداف عسكرية مشروعة تابعة لميلشيا الحوثي المدعومة من إيران.

وأنبأت عن الهجوم الصاروخي الذي شنته قوات النظام السوري على ريف اللاذقية، وذلك استمرارًا للعمليات التي بدأت في ريف إدلب الجنوبي وريف اللاذقية الشمالي.

وتناقلت صحف القاهرة تأكيد المتحدث باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري أن المعركة في ليبيا أصبحت تشهد تدخلًا دوليًا واضحًا من تركيا وقطر اللتين تزودان الإرهابيين بالدعم العسكري والمالي.