اهتمامات الصحف المصرية الثلاثاء

أبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم تأكيد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أهمية تنفيذ خطة الإصلاح الإداري للدولة على أساس رؤية شاملة، واعتماد معايير الجودة والتميز، والارتقاء بمستوي الأداء الحكومي والخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشارت إلى مباحثات وزير الخارجية المصري سامح شكري بالخرطوم أمس مع كل من رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك ووزيرة الخارجية السودانية أسماء عبدالله التي تناولت سُبل دعم السودان خلال المرحلة الانتقالية، وتبادل وجهات النظر والتنسيق تجاه القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

ولفتت الانتباه إلى تأكيد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أنه لن يطلب تأجيلًا جديدًا لخروج بلاده من الاتحاد الأوروبي "بريسكت" المقرر يوم 31 أكتوبر المقبل، رغم أن القانون الذي أقره مجلس العموم يلزمه بطلب التأجيل لمدة 3 أشهر.

ونوّهت صحف الثلاثاء إلى رفض الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط المساس بصفة اللاجئ الفلسطيني أو تقويض التفويض الأممي الممنوح لوكالة الأونروا، خلال لقائه أمس مع المفوض العام للوكالة بيير كرينبول.

وركزت على إعلان الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إيران بدأت تركيب مزيد من أجهزة الطرد المركزي المتقدمة بهدف تخصيب اليورانيوم بها رغم حظر ذلك بموجب الاتفاق النووي.

ونشرت صحف مصر في متفرقات أخرى نبأ استدعاء باكستان المبعوث الهندي لديها، اعتراضًا على الأوضاع في جامو وكشمير.