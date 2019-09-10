اهتمامات الصحف اللبنانية الثلاثاء

اهتمت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم بترقب الساحة السياسية لنتائج جولة المحاداثات الواسعة التي سيجريها مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شنكر مع كبار المسؤولين اللبنانيين الذي وصل إلى بيروت أمس.

وتحدثت عن تظاهر عشرات الشبان الفلسطينيين أمس بالقرب من موقع عسكري للجيش الإسرائيلي شمال مدينة رام الله في الضفة الغربية احتجاج على وفاة المعتقل الفلسطيني بسام السايح في السجون الإسرائيلية.

وتطرقت إلى اتفاق روسيا وفرنسا خلال اجتماع بصيغة 2+2 ضم وزيري الخارجية والدفاع الروسيين سيرجي لافروف وسيلاغي شويغو ونظيرهما الفرنسيين جان ايف لودريان وفلورانس بارلي في موسكو أمس على تنسيق الجهود لمحاربة الإرهابيين المتبقين في سوريا.

ونقلت إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أن المحادثات مع حركة طالبان انتهت تماما وذلك بعد أن أعلن السبت الغاء اجتماع سري كان مقررا مع قادة طالبان الأحد بكمب ديفيد بسبب اعتداء دام في كابول الخميس الفائت.

وأوردت صحف لبنان مصادقة ملكة بريطانيا إليزابيث بشكل نهائي أمس على تشريع يسعى لمنع رئيس الوزراء بوريس جونسون من إخراج البلاد من الاتحاد الأوروبي يوم 31 اكتوبر دون اتفاق.