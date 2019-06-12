اهتمامات الصحف العراقية الأربعاء

اهتمت الصحف العراقية الصادرة اليوم بتأكيد رئيس الوزراء عادل عبد المهدي في مؤتمره الصحفي الأسبوعي أمس أن تغيير رئيس الحكومة بيد مجلس النواب حصراً، لأنه أتى بقرار منه ,

مبرزة تشديده على عدم وجود حراك حالياً بهذا الاتجاه,وحديثه عن مضي حكومته في تطبيق المنهاج الوزاري الذي سبق أن التزمت به حكومته أمام مجلس النواب بعد تكليفها.

وعاودت صحف اليوم اهتمامها بالذكرى الخامسة لاحتلال تنظيم داعش الإرهابي لمدينة الموصل, مبرزة الوضع الصعب الذي يعاني منه جزء من أهالي المدينة حتى الآن خاصة النازحين , بسبب تلكوء عملية إعادة إعمار المدينة القديمة التي تعرضت إلى تدمير شبه كامل .

وأشارت إلى تطورات الأوضاع السياسية في إقليم كردستان وفي المقدمة منها أداء نيجيرفان البارزاني اليمين القانونية كرئيس للإقليم خلفا لمسعود البارزاني, وتصويت برلمان الإقليم أمس على تسمية مسرور البارزاني رئيسا لحكومة الإقليم خلفا لنيجرفان البارزاني.