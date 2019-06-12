اهتمامات الصحف الباكستانية الأربعاء

أبرزت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم تقديم الحكومة الباكستانية مشروع الميزانية العامة للسنة المالية الجديدة 2019-2020م بقيمة 7036 مليار روبية.

وأخبرت عن إقرار الحكومة الباكستانية ميزانية الدفاع على ما كانت عليه في السابق بعد إعلان الجيش الباكستاني التخلي عن الحصول على الزيادة السنوية بسبب الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد.

واهتمت بتصريحات وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي الذي أكد التزام بلاده بأداء دورها الإيجابي في دعم عملية السلام الأفغانية.

وأشارت إلى تحسن مؤشرات الأسهم الباكستانية مع استمرار تراجع سعر الروبية مقابل الدولار الأمريكي.

إقليمياً تناقلت صحف باكستان أنباء نزوح أكثر من 13 ألف أسرة جراء الاشتباكات بين طالبان وداعش بإقليم ننجرهار الأفغاني.

وعرجت على الإجراءات الوقائية التي اتخذتها السلطات الباكستانية للحد من آثار موجة الحر القاتلة التي تشهدها المناطق الجنوبية من البلاد.