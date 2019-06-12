اهتمامات الصحف الأردنية الأربعاء

أبرزت الصحف الأردنية الصادرة اليوم، تأكيد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، على موقف بلاده الثابت تجاه القضية الفلسطينية والقدس ودعم الفلسطينيين لنيل حقوقهم العادلة والمشروعة.

وسلطت الضوء على لقاءات وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، في العاصمة السويدية ستوكهولم، مع وزراء خارجية كل من السويد ، واليابان، والنرويج، وذلك على هامش أعمال مؤتمر المراجعة لمعاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية.

ونشرت إدانة الحكومة الأردنية، إستمرار الإنتهاكات الإسرائيلية ضد المسجد الأقصى المبارك، والتي كان آخرها إقتحام من قبل وزير الزراعة الإسرائيلي وعدد من المستوطنين أمس.

وأشارت إلى تحديد الولايات المتحدة لـ 12 شرطاً لتنفذها إيران قبل بدء أي نوع من أنواع المفاوضات معها.