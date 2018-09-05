أبرز عناوين الصحف البريطانية الصادرة الأربعاء

أبرزت الصحف البريطانية الصادرة اليوم، تعزيز المملكة المتحدة دعمها لحلف الناتو بإرسال 100 من الحرس الويلزي إلى أفغانستان.
وتناولت صحف الأربعاء تراجع الجنيه الأسترليني مقابل الدولار واليورو، عقب انخفاض نمو التصنيع إلى أدنى مستوى منذ أكثر من عامين.
وأشارت إلى مقتل ١٠ أشخاص بعد أن اجتاز إعصارًا قويًا وسط غرب اليابان اليوم، هو الأعنف منذ ربع قرن.
وتناقلت الصحف قيام طائرات حربية روسية بشن ضربات جوية على محافظة إدلب التي تسيطر عليها المعارضة المسلحة.
وسلطت صحف بريطانيا الضوء على إعلان الأرجنتين مجموعة من إجراءات التقشف، وذلك في محاولة لمواجهة حالة الطوارئ التي فرضتها أزمة انهيار العملة المحلية.
GMT 16:21 2018 الأربعاء ,05 أيلول / سبتمبراهتمامات الصحف المغربية الصادرة الأربعاء
GMT 16:04 2018 الأربعاء ,05 أيلول / سبتمبرأبرز عناوين الصحف السودانية الصادرة الأربعاء
GMT 18:42 2018 الثلاثاء ,04 أيلول / سبتمبركوريا الجنوبية تسعى لإدراج تكنولوجيا سلاسل الكتل في مناهجها
GMT 07:35 2018 الإثنين ,03 أيلول / سبتمبرالاتحاد الأوروبي يدعو للإفراج الفوري وغير المشروط عن صحافيي رويترز المسجونين في ميانمار
GMT 06:55 2018 الإثنين ,03 أيلول / سبتمبرالحكم بالسجن 7 سنوات على صحافيين من رويترز في ميانمار بتهمة حيازة مستندات سرية
خطفت النجمة العالمية ناعومي واتس، الأنظار بأناقتها، على السجادة الحمراء، في العرض الخاص لفيلم " At Eternity’s Gate" " ، في مهرجان البندقية السينمائي السنوي الخامس والسبعين. وظهرت ناعومي متألقة للغاية في ثوب أسود ملئ بالتفاصيل المبهرة والمميزة، بتوقيع دار أزياء Dolce & Gabbana، وهذا ما جعلها تلفت أنظار الحضور على السجادة الحمراء. واختارت الممثلة البريطانية الأسترالية ذات الـ 49 عامًا، ارتداء فستان مُرصَّع بأحجار الكريستال المتلألئة ذو أكمام طويلة وياقة مرتفعة منحتها مظهرًا أكثر فخامة، وذلك أثناء حضور العرض الأول لفيلم At Eternity's Gate. ولفت التصميم المذهل لفستانها الانتباه إلى قوامها الرشيق عندما كانت أمام الكاميرات بعد انضمامها لمجموعة من طاقم الفيلم في سالو غراندي في المدينة الإيطالية الخلابة. وأكملت ناعومي إطلالتها بتسريحة مموجة انسدلت على جانبي كتفها، واعتمدت أحمر شفاه باللون اللحمي ومكياج عيون برونزي بسيط، كما انتعلت صندل
أرسل تعليقك