أبرز عناوين الصحف البريطانية الصادرة الأربعاء

أبرزت الصحف البريطانية الصادرة اليوم، تعزيز المملكة المتحدة دعمها لحلف الناتو بإرسال 100 من الحرس الويلزي إلى أفغانستان.

وتناولت صحف الأربعاء تراجع الجنيه الأسترليني مقابل الدولار واليورو، عقب انخفاض نمو التصنيع إلى أدنى مستوى منذ أكثر من عامين.

وأشارت إلى مقتل ١٠ أشخاص بعد أن اجتاز إعصارًا قويًا وسط غرب اليابان اليوم، هو الأعنف منذ ربع قرن.

وتناقلت الصحف قيام طائرات حربية روسية بشن ضربات جوية على محافظة إدلب التي تسيطر عليها المعارضة المسلحة.

وسلطت صحف بريطانيا الضوء على إعلان الأرجنتين مجموعة من إجراءات التقشف، وذلك في محاولة لمواجهة حالة الطوارئ التي فرضتها أزمة انهيار العملة المحلية.