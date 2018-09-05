أبرز عناوين الصحف البريطانية الصادرة الأربعاء
آخر تحديث GMT20:43:32
العرب اليوم -
أخبارعاجلة » إعلام عاجل

أبرز عناوين الصحف البريطانية الصادرة الأربعاء

العرب اليوم -

العرب اليوم - أبرز عناوين الصحف البريطانية الصادرة الأربعاء

الصحف البريطانية
لندن - العرب اليوم

أبرزت الصحف البريطانية الصادرة اليوم، تعزيز المملكة المتحدة دعمها لحلف الناتو بإرسال 100 من الحرس الويلزي إلى أفغانستان.

وتناولت صحف الأربعاء تراجع الجنيه الأسترليني مقابل الدولار واليورو، عقب انخفاض نمو التصنيع إلى أدنى مستوى منذ أكثر من عامين.

وأشارت إلى مقتل ١٠ أشخاص بعد أن اجتاز إعصارًا قويًا وسط غرب اليابان اليوم، هو الأعنف منذ ربع قرن.

وتناقلت الصحف قيام طائرات حربية روسية بشن ضربات جوية على محافظة إدلب التي تسيطر عليها المعارضة المسلحة.

وسلطت صحف بريطانيا الضوء على إعلان الأرجنتين مجموعة من إجراءات التقشف، وذلك في محاولة لمواجهة حالة الطوارئ التي فرضتها أزمة انهيار العملة المحلية.

إعلام عاجل
arabstoday

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

أبرز عناوين الصحف البريطانية الصادرة الأربعاء أبرز عناوين الصحف البريطانية الصادرة الأربعاء



أخبار ذات صلة

GMT 16:21 2018 الأربعاء ,05 أيلول / سبتمبر

اهتمامات الصحف المغربية الصادرة الأربعاء
العرب اليوم - اهتمامات الصحف المغربية الصادرة الأربعاء

GMT 16:04 2018 الأربعاء ,05 أيلول / سبتمبر

أبرز عناوين الصحف السودانية الصادرة الأربعاء
العرب اليوم - أبرز عناوين الصحف السودانية الصادرة الأربعاء

GMT 18:42 2018 الثلاثاء ,04 أيلول / سبتمبر

كوريا الجنوبية تسعى لإدراج تكنولوجيا سلاسل الكتل في مناهجها
العرب اليوم - كوريا الجنوبية تسعى لإدراج تكنولوجيا سلاسل الكتل في مناهجها

GMT 07:35 2018 الإثنين ,03 أيلول / سبتمبر

الاتحاد الأوروبي يدعو للإفراج الفوري وغير المشروط عن صحافيي رويترز المسجونين في ميانمار
العرب اليوم - الاتحاد الأوروبي يدعو للإفراج الفوري وغير المشروط عن صحافيي رويترز المسجونين في ميانمار

GMT 06:55 2018 الإثنين ,03 أيلول / سبتمبر

الحكم بالسجن 7 سنوات على صحافيين من رويترز في ميانمار بتهمة حيازة مستندات سرية
العرب اليوم - الحكم بالسجن 7 سنوات على صحافيين من رويترز في ميانمار بتهمة حيازة مستندات سرية

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

أبرز عناوين الصحف البريطانية الصادرة الأربعاء أبرز عناوين الصحف البريطانية الصادرة الأربعاء



المزيد من الأخبار

إخترنا لك

المزيد من التحقيقات السياحية
المزيد من التحقيقات السياحية

خلال حضورها العرض الخاص لفيلم At Eternity’s Gate" "

ناعومي واتس تتألق بفستان مرصع بأحجار الكريستال

البندقية _ ريتا مهنا

خطفت النجمة العالمية ناعومي واتس، الأنظار بأناقتها، على السجادة الحمراء، في العرض الخاص لفيلم " At Eternity’s Gate" " ، في مهرجان البندقية السينمائي السنوي الخامس والسبعين. وظهرت ناعومي متألقة للغاية في ثوب أسود ملئ بالتفاصيل المبهرة والمميزة، بتوقيع دار أزياء Dolce & Gabbana، وهذا ما جعلها تلفت أنظار الحضور على السجادة الحمراء. واختارت الممثلة البريطانية الأسترالية ذات الـ 49 عامًا، ارتداء فستان مُرصَّع بأحجار الكريستال المتلألئة ذو أكمام طويلة وياقة مرتفعة منحتها مظهرًا أكثر فخامة، وذلك أثناء حضور العرض الأول لفيلم At Eternity's Gate. ولفت التصميم المذهل لفستانها الانتباه إلى قوامها الرشيق عندما كانت أمام الكاميرات بعد انضمامها لمجموعة من طاقم الفيلم في سالو غراندي في المدينة الإيطالية الخلابة. وأكملت ناعومي إطلالتها بتسريحة مموجة انسدلت على جانبي كتفها، واعتمدت أحمر شفاه باللون اللحمي ومكياج عيون برونزي بسيط، كما انتعلت صندل

آخر الأخبار الطبية

آخر الأخبار

GMT 05:07 2018 الأربعاء ,05 أيلول / سبتمبر

نهلة الدقن تكشف أحدث طرق الطبيعية لتفادي تساقط الشعر
العرب اليوم - نهلة الدقن تكشف أحدث طرق الطبيعية لتفادي تساقط الشعر

GMT 05:44 2018 الأربعاء ,05 أيلول / سبتمبر

إيطاليا تحصد جائزة "أفضل دولة في العالم" بشأن السفر
العرب اليوم - إيطاليا تحصد جائزة "أفضل دولة في العالم" بشأن السفر

GMT 05:22 2018 الأربعاء ,05 أيلول / سبتمبر

منى الابياري تؤكد أن مكملات ديكور الحفلات أحدث موضة
العرب اليوم - منى الابياري تؤكد أن مكملات ديكور الحفلات أحدث موضة

GMT 01:24 2018 الأربعاء ,05 أيلول / سبتمبر

مسؤولون أميركيون يصفون دونالد ترامب بـ "الأحمق"
العرب اليوم - مسؤولون أميركيون يصفون دونالد ترامب بـ "الأحمق"

GMT 08:11 2018 الأربعاء ,05 أيلول / سبتمبر

ترامب يُهاجم الأخبار الوهمية لـ "إن بي سي" ويلمح بإلغاء رخصتها
العرب اليوم - ترامب يُهاجم الأخبار الوهمية لـ "إن بي سي" ويلمح بإلغاء رخصتها

GMT 07:31 2018 الثلاثاء ,04 أيلول / سبتمبر

أسماء صاعدة تتنافس على تصميمات أزياء خريف 2018
العرب اليوم - أسماء صاعدة تتنافس على تصميمات أزياء خريف 2018

GMT 07:11 2018 الثلاثاء ,04 أيلول / سبتمبر

أبرز المعالم المميزة في المكسيك من أجل عطلة مميزة
العرب اليوم - أبرز المعالم المميزة في المكسيك من أجل عطلة مميزة

GMT 07:38 2018 الثلاثاء ,04 أيلول / سبتمبر

طُرق تغيير وتطوير مطبخكِ ليكون مناسبًا لمتطلّبات العصر
العرب اليوم - طُرق تغيير وتطوير مطبخكِ ليكون مناسبًا لمتطلّبات العصر

GMT 04:34 2018 الثلاثاء ,04 أيلول / سبتمبر

دونالد ترامب يُهاجم رئيس اتحاد نقابات العمّال "AFL-CIO"
العرب اليوم - دونالد ترامب يُهاجم رئيس اتحاد نقابات العمّال "AFL-CIO"

GMT 06:18 2018 الثلاثاء ,04 أيلول / سبتمبر

"رويترز" تُؤكّد أنّ سجن الصحافيَيْن "خُطوة كبيرة إلى الوراء"
العرب اليوم - "رويترز" تُؤكّد أنّ سجن الصحافيَيْن "خُطوة كبيرة إلى الوراء"

الأخبار الأكثر قراءة

GMT 03:36 2017 الجمعة ,22 أيلول / سبتمبر

دراسة تؤكد أنّ 4 من أصل 5 نساء لا يصلن إلى الذروة
العرب اليوم - دراسة تؤكد أنّ 4 من أصل 5 نساء لا يصلن إلى الذروة

GMT 05:01 2017 الأحد ,15 تشرين الأول / أكتوبر

دراسة تؤكد أن الضرب على الأرداف خلال الممارسة الجنسية يُقلل من التوتر
العرب اليوم - دراسة تؤكد أن الضرب على الأرداف خلال الممارسة الجنسية يُقلل من التوتر

GMT 23:29 2017 الخميس ,12 تشرين الأول / أكتوبر

عبارات مثيرة قوليها لزوجكِ خلال العلاقة
العرب اليوم - عبارات مثيرة قوليها لزوجكِ خلال العلاقة

GMT 03:28 2017 السبت ,16 أيلول / سبتمبر

دراسة جديدة تكشف عن أخطر الأوضاع الجنسية
العرب اليوم - دراسة جديدة تكشف عن أخطر الأوضاع الجنسية

GMT 00:46 2018 الأحد ,04 شباط / فبراير

حقيقة ممارسة طفلين "الجنس" داخل مدرسة في مدينة نصر
العرب اليوم - حقيقة ممارسة طفلين "الجنس" داخل مدرسة في مدينة نصر

GMT 19:17 2018 الإثنين ,16 إبريل / نيسان

رجل يبيع جسد زوجته لصديقه ويموت أثناء معاشرتها
العرب اليوم - رجل يبيع جسد زوجته لصديقه ويموت أثناء معاشرتها

GMT 17:25 2018 الإثنين ,14 أيار / مايو

سجن خليجية 6 أشهر بعدما قضّت ليلة مع مواطن داخل فندق في دبي
العرب اليوم - سجن خليجية 6 أشهر بعدما قضّت ليلة مع مواطن داخل فندق في دبي

GMT 20:29 2017 السبت ,09 أيلول / سبتمبر

ثكنات معسكرات الجيش النرويجي تضم الرجال والنساء معًا
العرب اليوم - ثكنات معسكرات الجيش النرويجي تضم الرجال والنساء معًا

GMT 09:14 2018 الجمعة ,26 كانون الثاني / يناير

عصابة تأكل امرأة حية أمام زوجها قبل قتلهما
العرب اليوم - عصابة تأكل امرأة حية أمام زوجها قبل قتلهما

GMT 12:22 2017 الخميس ,05 تشرين الأول / أكتوبر

مشكلات صحية تواجهها المرأة بسبب ممارسة الجنس
العرب اليوم - مشكلات صحية تواجهها المرأة بسبب ممارسة الجنس

GMT 13:19 2017 الأحد ,17 كانون الأول / ديسمبر

مصري يطالب زوجته بممارسة الجنس مع صديقه في "ليلة الدخلة"
العرب اليوم - مصري يطالب زوجته بممارسة الجنس مع صديقه في "ليلة الدخلة"

GMT 04:03 2018 السبت ,28 إبريل / نيسان

زوج يشكك في نسب أطفاله بعد رؤيته لزوجته في أحضان ابنه الأكبر
العرب اليوم - زوج يشكك في نسب أطفاله بعد رؤيته لزوجته في أحضان ابنه الأكبر

GMT 23:55 2015 الجمعة ,23 كانون الثاني / يناير

ممارسة الجنس من خلال الوضع الأعلى للمرأة أخطر على الرجال
العرب اليوم - ممارسة الجنس من خلال الوضع الأعلى للمرأة أخطر على الرجال

GMT 19:20 2018 الثلاثاء ,10 إبريل / نيسان

معلومات لاتعرفها عن قصة نبي الله لوط مع قومه
العرب اليوم - معلومات لاتعرفها عن قصة نبي الله لوط مع قومه

GMT 10:16 2018 الإثنين ,30 إبريل / نيسان

أب يقدم ابنته وليمة لصديقيه اغتصباها لمدة 18 ساعة
العرب اليوم - أب يقدم ابنته وليمة لصديقيه اغتصباها لمدة 18 ساعة

GMT 20:03 2017 الأربعاء ,20 أيلول / سبتمبر

3 شباب يحاولون قتل رجل بعد معرفتهم بزواجه من والدتهم
العرب اليوم - 3 شباب يحاولون قتل رجل بعد معرفتهم بزواجه من والدتهم

GMT 20:59 2017 الثلاثاء ,10 تشرين الأول / أكتوبر

مرتضى منصور قرر منح عضوية الزمالك للشاب الباكي بمباراة الكونغو
العرب اليوم - مرتضى منصور قرر منح عضوية الزمالك للشاب الباكي بمباراة الكونغو

GMT 16:57 2017 السبت ,11 تشرين الثاني / نوفمبر

حادثة اغتصاب جماعي لفتاة تهز محافظة المثنى في العراق
العرب اليوم - حادثة اغتصاب جماعي لفتاة تهز محافظة المثنى في العراق

GMT 17:42 2017 الأحد ,10 أيلول / سبتمبر

السيطرة على حريق نشب داخل محل تجاري في حي العتيبية
العرب اليوم - السيطرة على حريق نشب داخل محل تجاري في حي العتيبية

GMT 19:35 2018 الإثنين ,28 أيار / مايو

سيدة ترفع دعوى خُلع ضد زوجها بسبب مرض زوجها النفسي
العرب اليوم - سيدة ترفع دعوى خُلع ضد زوجها بسبب مرض زوجها النفسي

GMT 09:36 2017 السبت ,28 تشرين الأول / أكتوبر

4 طرق مميّزة تحفّز الشريكين على ممارسة الجنس بشغف
العرب اليوم - 4 طرق مميّزة تحفّز الشريكين على ممارسة الجنس بشغف

GMT 12:09 2017 الأحد ,17 أيلول / سبتمبر

3 شروط للزواج بفتيات دار التربية الاجتماعية في جدة
العرب اليوم - 3 شروط للزواج بفتيات دار التربية الاجتماعية في جدة

GMT 04:58 2017 الأحد ,27 آب / أغسطس

مايا خليفة تسخر من تهديدات "داعش" لها
العرب اليوم - مايا خليفة تسخر من تهديدات "داعش" لها

GMT 15:54 2018 الخميس ,17 أيار / مايو

خفير يفصل رأس الخادمة اللعوب بعدما هددت بفضحه
العرب اليوم - خفير يفصل رأس الخادمة اللعوب بعدما هددت بفضحه

GMT 20:18 2017 الجمعة ,10 تشرين الثاني / نوفمبر

مصرية تطلب الطلاق من زوجها لبيعه جسده مقابل المال
العرب اليوم - مصرية تطلب الطلاق من زوجها لبيعه جسده مقابل المال

GMT 22:12 2017 الخميس ,12 تشرين الأول / أكتوبر

محمد عبد الرحمن يسافر إلى باريس لدعم المرشح القطري لـ"اليونسكو"
العرب اليوم - محمد عبد الرحمن يسافر إلى باريس لدعم المرشح القطري لـ"اليونسكو"

GMT 14:40 2018 الخميس ,10 أيار / مايو

أسرة "مجزرة الرحاب" تطالب بالقصاص وتكشف مفاتيح اللغز
العرب اليوم - أسرة "مجزرة الرحاب" تطالب بالقصاص وتكشف مفاتيح اللغز
 
العرب اليوم - العرب اليوم - العرب اليوم - العرب اليوم - العرب اليوم -
arabstoday arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab