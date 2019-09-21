اهتمامات الصحف المغربية السبت

أبرزت الصحف المغربية الصادرة اليوم إدانة الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش، للاعتداءات التخريبية على معملين تابعين لشركة أرامكو بالمملكة الذي وصفه بالتصعيد الخطير للغاية.

وسلطت الصحف الضوء على الأوضاع المتوترة في الجزائر، مع عودة المتظاهرين إلى الخروج أمس إلى شوارع العاصمة للمطالبة برحيل القيادات الحالية للبلاد.

وفي الشأن التونسي تابعت الصحف حالة الترقب التي يعيشها التونسيون، في انتظار موعد الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية.

وتطرقت الصحف إلى تمكن قوات خفر السواحل الليبية من إنقاذ نحو 500 مهاجر غير شرعي كانوا على متن قوارب مطاطية قبالة السواحل الليبية في ست عمليات إنقاذ خلال أسبوع.

وأشارت صحف المغرب إلى دعوة فرنسا وإيطاليا إلى ضرورة وضع الاتحاد الأوروبي نظاما آلياً جديداً لاستقبال المهاجرين بعد انقاذهم في البحر الأبيض المتوسط.