اهتمامات الصحف الفلسطينية الصادرة السبت

أبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم، استشهاد مواطنة فلسطينية عقب إصابتها برصاصة في الرأس، وإصابة 25 مواطنًا فلسطينيًا بالرصاص، بينهم مواطن فلسطيني وصفت جروحه بالخطيرة، وآخرون بالاختناق، إثر قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرات العودة السلمية في عدة مناطق شرق قطاع غزة.

وسلطت صحف السبت الضوء على قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي عدد من المسيرات السلمية في عدة مناطق بمحافظات الضفة، أسفرت عن إصابة عدد من المواطنين الفلسطينيين بجراح والعشرات بالاختناق جراء استنشاقهم للغازات المسيلة للدموع.

وتحدثت عن مغادرة الوفد الأمني المصري أمس، قطاع غزة من خلال معبر بيت حانون "إيرز" متجهًا إلى مدينة رام الله.

وأولت صحف فلسطين اهتمامًا بما أفاد به مسؤول في وزارة الدفاع الاميركية, أن الولايات المتحدة بدأت بسحب معدات من سوريا ولم تبدأ حتى الآن بسحب جنود، وذلك توضيحًا لمعلومات تم تداولها في هذا الصدد.