اهتمامات الصحف السودانية الصادرة السبت

أبرزت الصحف السودانية الصادرة اليوم، نبأ مصرع مواطن سوداني أمس، داخل حدود بلاده مع أثيوبيا، عقب تجدد المواجهات القبلية بين مكونات إقليم الأمهرا الإثيوبي.

وركزت على نفي وزير الداخلية السوداني أحمد بلال عثمان، صحة تقارير أوردتها صحيفة بريطانية، عن مشاركة مرتزقة روس في فض التظاهرات السلمية في البلاد.

وعرجت صحف الصباح على استشهاد مواطنة فلسطينية برصاصة في الرأس، وإصابة 160 فلسطينيًا، بينهم جريح وصفت إصابته بالخطيرة، وآخرون بالاختناق أمس، إثر قمع قوات الاحتلال

الإسرائيلي مسيرات سلمية في عدة مناطق شرق قطاع غزة.

ولفتت الانتباه إلى مطالبة الأمين العام للأمم المتّحدة أنطونيو غوتيريش، حكومة الوفاق الليبية باتخاذ إجراءات لحماية المعتقلين في ليبيا من التعذيب وضمان حصولهم على محاكمة عادلة.

وعرجت صحف السودان على اجتياح عاصفة شتوية عاتية منطقة جبال روكي والسهول الكبرى بالولايات المتحدة