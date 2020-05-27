أبرز اهتمامات الصحف الباكستانية اليوم الأربعاء 27 أيَّار

أبرزت الصحف الباكستانية اليوم عزم الحكومة على إعادة فرض إجراءات الحظر والإغلاق في باكستان نظراً لعدم التزام الشعب بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وسلطت الضوء على غزو الجراد الصحراوي للمحاصيل الزراعية في إقليمي السند والبنجاب بشكل أثار مخاوف من حدوث أزمة في الأمن الغذائي إن لم يتم اتخاذ الخطوات المناسبة لحماية المحاصيل من أسراب الجراد.

وأخبرت عن وصول فريق خبراء من شركة طائرات "إيرباص" إلى باكستان للمشاركة في التحقيق الجاري في أسباب تحطم طائرة الركاب الباكستانية بالقرب من مطار كراتشي يوم الجمعة الماضية. وتناقلت صحف باكستان أنباء إفراج السلطات الأفغانية عن مجموعة من سجناء حركة "طالبان" في أحدث خطوة لدفع محادثات السلام بين الأفغان.

وعرجت إلى مواجهة الهند أسوأ ركود مالي في تاريخها إثر تراجع مؤشرات الاقتصاد إلى مستويات خطيرة للغاية. وفي الشأن الدولي نقلت صحف باكستان قلق منظمة الصحة العالمية إزاء تطورات فيروس كورونا، وخشيتها من إمكانية حدوث موجة جديدة للوباء.