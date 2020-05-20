أبرز اهتمامات الصحف الباكستانية اليوم الأربعاء 20 أيَّار

أبرزت الصحف الباكستانية اليوم، ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا في باكستان بشكل سريع بعد تخفيف إجراءات الحظر والإغلاق العام. واهتمت بأنباء تعافي أربعة مصابين بفيروس كورونا من الذين خضعوا لتجارب التحصين البديل ضد الفيروس بأحد المستشفيات في مدينة كراتشي. وسلطت الضوء على موجة الإرهاب التي يشهدها إقليم بلوشستان الباكستاني، حيث مقتل سبعة جنود بتفجير وهجوم إرهابي خلال الأربعة والعشرين ساعة الماضية.

وأخبرت عن تساقط الثلوج بشكل مفاجئ على المرتفعات القريبة من العاصمة إسلام آباد، لتسجل سابقة منذ مئة عام لتساقط الثلوج خلال شهر مايو. في الشأن الاقتصادي تطرقت إلى التقارير التي تحدثت عن انكماش بنسبة 0.38٪ في السنة المالية المنتهية، وذلك لأول مرة منذ 68 عامًا، وبسبب الآثار السلبية لإجراءات الحد من تفشي فيروس كورونا، بينما ارتفع الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 32%.

واهتمت بترحيب باكستان والصين وروسيا بالاتفاق السياسي الأخير في أفغانستان، وتأكيدها على أن إجراء محادثات شاملة بين الأطراف الأفغانية هو السبيل الوحيد لتحقيق المصالحة الوطنية وإنهاء الصراع في هذا البلد.

وأشارت إلى عودة التوتر في العلاقات بين الصين والهند بسبب الخلافات الحدودية والمناطق المتنازع عليها، ومقتل كشميريين اثنين بنيران القوات الهندية في الشطر الهندي من إقليم كشمير. وتناقلت أنباء إجلاء السلطات الهندية والبنغلادشية عشرات الآلاف من القرويين بعيداً عن السواحل قبيل قدوم إعصار عات من المتوقع أن يتسبب في أضرار واسعة.

