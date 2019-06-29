اهتمامات الصحف اللبنانية السبت



اهتمت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم بالتحضيرات الجارية لإنجاز إقرار مشروع الموازنة العامة في مجلس النواب وكذلك لاستكمال ملف التعيينات الإدارية في حين تواصلت الردود الرسمية على التقارير التي صدرت عن وكالات التصنيف المالية الدولية في شأن الواقع المالي في لبنان.

وتحدثت عن مقتل نحو مئة عنصر من قوات النظام والفصائل المعارضة أمس خلال اشتباكات مستمرة بين الطرفين في ريف حماة الشمالي شمال غرب سوريا.

وأخبرت عن مقتل فلسطيني وسقوط عشرات الجرحى برصاص الاحتلال الإسرائيلي خلال المواجهات التي اندلعت أمس في نابلس شمال الضفة الغربية.

وأشارت إلى تنفيذ قوات الأمن التونسية أمس 493 مداهمة منذ التفجيرين اللذين استهدفا العاصمة أمس الأول أسفرت عن اعتقال 25 شخصًا يشتبه بانتمائهم إلى تنظيمات إرهابية وفقا لوزراة الداخلية التونسية.

ولفتت إلى إعلان المبعوث الأميركي الخاص بإيران براين هوك أنه سيلتقي رئيس المنظمة البحرية الدولية في لندن مشيرًا إلى أنه على الشركات الأوروبية الاختيار بين التعامل مع الولايات المتحدة أو إيران وسيتم فرض عقوبات على اي مبيعات من النفط الخام الايراني.

وتطرقت صحف لبنان إلى افتتاح رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي أمس في اوساكا باليابان قمة مجموعة العشرين التي هيمنت على مناقشاتها قضايا تتعلق بالتجارة والاقتصاد والتوترات الجيوسياسية .