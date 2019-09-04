اهتمامات الصحف الليبية الأربعاء

أبرزت الصحف الليبية الصادرة اليوم لقاء رئيس مجلس النواب عقيله صالح نظيره بجمهورية أفريقيا الوسطى لوران أنجون بابا، والمبعوث الخاص لرئيس أفريقيا الوسطى موليو مبو دو نتيان، وتم خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، والتطرق إلى الدور الوطني الذي يقوم به مجلس النواب الليبي.

وأشارت إلى مقترح المجلس الأعلى للدولة للخروج من الأزمة الليبية الحالية، موضحا أنها تتلخص في أن يعقد الملتقى الوطني آلية جديدة لتمثيل كل الأطراف الليبية، مبينة أنه سيتم عرض الرؤية على رئيس المجلس الرئاسي للخروج من الأزمة.

ونوهت إلى إعراب السفارة الإيطالية عن إدانتها الشديدة للهجوم الأخير على مطار معيتيقة الدولي، موضحة أن الهجوم أدى إلى جرح وتعريض المسافرين المدنيين للخطر، وتسببه في أضرار جسيمة للبنية التحتية للمطار.

وتطرقت إلى تحذير مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من اكتظاظ المهاجرين داخل مرفق التجمع والمغادرة المؤقت، مبينة وجود 1000 شخص داخل مرفق التجمع، على الرغم من أنه يكفي لإيواء 700 شخص فقط، مطالبة الدول الأوروبية باستقبال المهاجرين من ليبيا.

وعرجت صحف ليبيا على تأكيد المبعوث الأممي لدى ليبيا غسان سلامة أن البعثة ستحيل تقريرًا حول قصف مطار معيتيقة في طرابلس إلى كل من المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية ومجلس الأمن ولجنة العقوبات المعنية بليبيا، مشيرًا إلى أن هناك حقا يكفله القانون وهو حق التنقل داخل الأراضي الليبية وخارجها.