مراسلة شبكة سي أن أن تتعرض للضرب في تظاهرات السودان

تعرضت مراسلة شبكة سي أن أن الامريكية يسرا الباقر للضرب وتمزيق ثيابها من قبل عناصر الشرطة السودانية خلال تغطيتها لتظاهرات السودان.

وقالت الباقر في تغريدات على حسابها بموقع تويتر، إن عناصر من الشرطة اعتدوا عليها بالضرب، ومزقوا ثيابها خلال تغطيتها للتظاهرات، بالقرب من ميدان القندول بالعاصمة الخرطوم.

وأوضحت أنها وخلال تصويرها بطريقة سرية لشاحنات الأمن، قام أفراد بمهاجمتها وبدأوا بالضرب على السيارة، التي كانت بداخلها بالهراوات و"هم يصرخون أعطونا الكاميرات، وبعد أن فتحت الباب أمسك أحدهم بالقميص وصرخ لتسليم الهاتف".

ونشرت الباقر صورة لقميصها الممزق بفعل الاعتداء عليها، من قبل عناصر الشرطة السودانية.

نفلا عن وكالة سوا