اهتمامات الصحف السودانية الثلاثاء



ركزت الصحف السودانية الصادرة اليوم، على تسليم بعثة الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي في دارفور -اليوناميد- 13 موقعا من مقارها إلى السلطات السودانية،وذلك للاستفادة منها واستغلالها في مشاريع مدنية.

ونقلت عن تجمع المهنيين السودانيين قوله إن مشاركته في مشاورات بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا مع حملة السلاح تهدف لترتيب عملية سلام شاملة ومرضية لجميع الأطراف خلال الفترة الانتقالية، مشدداً على أنها لا ترمي للمحاصصة ولا الصراع على المناصب.

وأشارت إلى شن مقاتلات التحالف، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، غارات على مواقع وتحركات لميليشيات الحوثي في مديريات رازح وباقم ومجز وكتاف، موقعة في صفوف الميليشيات قتلى وجرحى بالعشرات وخسائر مادية كبيرة.

وأبرزت تأكيد الرئاسة الفلسطينية أمس ، أنها ستتخذ خلال اجتماعات المقبلة قرارات مصيرية بشأن العلاقة مع إسرائيل والاتفاقات الموقعة معها.

وسلطت صحف الثلاثاء الضوء على تصريح الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، أمس، أن خطر الإرهاب يمثل أهم التحديات التي تواجه مصر.

ونشرت صحف السودان إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أمس أن نحو 14 دولة عضواً في الاتحاد الأوروبي وافقت على -آلية تضامن- جديدة اقترحتها ألمانيا وفرنسا لتوزيع المهاجرين في أنحاء الاتحاد.