اهتمامات الصحف الباكستانية الثلاثاء



أبرزت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم لقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض برئيس الوزراء الباكستاني عمران خان.

واهتمت بعرض الرئيس الأمريكي على باكستان استعداده على أداء دور الوساطة مع الهند لتخفيف التوتر بين البلدين وإيجاد حل للقضية الكشميرية.

وتناقلت نفي الهند طلب رئيس الوزراء الهندي نيرندرا مودي من الرئيس ترامب أداء أي دور للوساطة بشأن القضية الكشميرية.

وأخبرت عن مطالبة صندوق النقد الدولي من الحكومة الباكستانية توسيع دائرة جني الضرائب لمواكبة الأزمة الاقتصادية.

وتابعت زيارة رئيس أركان القوات البحرية الباكستانية الأدميرال ظفر محمود عباسي إلى دولة الإمارات العربية المتحدة لبحث سبل تعزيز التعاون الدفاعي والعسكري مع المسؤولين الإماراتيين.

وأشارت إلى اتفاق باكستان وكوريا الجنوبية على تعزيز العلاقات الثنائية في قطاعي التجارة والاستثمار.

أفغانياً تطرقت صحف باكستان إلى تكبد حركة طالبان خسائر فادحة في اشتباكات مع قوات الأمن الأفغانية بإقليم فارياب.

إقليمياً عرجت إلى سعى بريطانيا لتشكيل قوة أمنية بحرية بقيادة أوروبية لضمان الملاحة الآمنة في مضيق هرمز بعد أن احتجزت إيران سفينة بريطانية.

وأخبرت في الشأن الدولي عن عزم حكومة نيوزلندا على تشديد القوانين الخاصة بالأسلحة للحد من تكرار الأعمال الإرهابية بعد الهجوم الإرهابي الذي استهدف مسجدين في كراتيست ترتش.