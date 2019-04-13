أبرز اهتمامات الصحف السعودية الصادرة السبت

ركزت الصحف السعودية على عدد من الملفات والقضايا في الشأن المحلي والإقليمي والدولي.

و قالت صحيفة "الرياض" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( السودان والعبور بسلام ) : حلقة أخرى من مسلسل (الربيع العربي) العاصف كُتبت أمس في السودان بإعلان وزير الدفاع السوداني عزل الرئيس عمر البشير من منصبه رئيساً للجمهورية والتحفظ عليه في مكان آمن، وبدء مرحلة انتقالية لمدة عامين، وبهذا طُويت مرحلة سياسية طويلة من عمر السودان، ومن السابق لأوانه الحديث عن ملامح المرحلة الجديدة، فالمخاض ما زال مستمراً، واستجابة الشارع لا يمكن التنبؤ بها، غير أن ما يتمناه الجميع لهذا القطر العزيز أن يكون حظه أفضل من بقية الدول العربية التي مر بها قطار التغيير وواصلت : ودخلت في مراحل فوضى وارتباك بل وحتى في حروب دامية وما زال بعضها حتى الآن يعاني هذا التغيير.

من صالح السودان والمنطقة برمتها أن تكون المرحلة الانتقالية سلسة وفي أجواء من التوافق والسلمية وتقديم مصالح البلاد على أي مطامع سياسية أو فئوية، لتجنيب السودان الانزلاق إلى حالة من التوتر والصراعات وربما جر البلاد إلى حرب أهلية لن يكسب فيها أحد، وهنا يتعين على السودانيين نخباً وشعباً أن يتيقظوا لمحاولات خارجية حدثت وستستمر لفرض أجندة مشبوهة لا تتقاطع مع مصالح السودان وتطلعات شعبه الأبي، وستسعى -هذه الجهات- بكل ما أوتيت من أذرع مالية وإعلامية لحرف تيار التغيير في السودان بعيداً عن آمال وتطلعات الشعب ورؤيته لمستقبل بلاده.

وختمت : أول آفات مراحل ما بعد التغيير تكمن في تعالي نزعة الاستقطاب والفرز داخل المجتمع، ولنا في تجارب (الربيع العربي) السابقة عظات وعبر تروي كيف أدت حدة الاستقطاب لتعطيل مشروع التغيير وشل حركة الدولة، وإدخال البلد برمته في دائرة مفرغة، لذا يبدو السودان اليوم أحوج ما يكون لحكمائه الذين يمكن لبصيرتهم ورؤيتهم الحكيمة برفقة الإرادة الشعبية النقية المبرأة من الحسابات الفئوية أو الحزبية أن تعبر بالسودان هذا المنعطف الصعب وهذه المرحلة الضبابية بهدوء وسلام يستحقه شعب عانى طويلاً وحان الوقت ليعيش كما يستحق.